Nuova mensa scolastica per i bambini di Quartu Sant'Elena

Nuova mensa scolastica in arrivo per i bambini di Quartu Sant'Elena. Il Comune ha partecipato all'avviso pubblico del Pnrr - Missione istruzione e ricerca - e ottenuto un finanziamento di 500mila euro. A questi fondi si aggiungono ulteriori risorse, quasi 200mila euro, messe a disposizione dal bilancio comunale per la nuova struttura che permetterà la realizzazione del tempo pieno.

L'area individuata per l'intervento interessa la primaria di primo grado di via Beethoven, frequentata da circa 250 bambini.

Nello specifico si prevede la realizzazione di un nuovo volume tra le vie Strauss e Chopin. L'edificio, che sarà collegato alla scuola da una passerella coperta, avrà una dimensione complessiva di quasi 200 metri quadri, suddivisi tra la sala refezione, che lo occuperà per circa tre quarti, l'area cucina per lo sporzionamento del catering pre-distribuzione dei pasti, e la zona servizi.

"Abbiamo ritenuto strategico - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti - dare alla comunità scolastica un'altra mensa e siamo riusciti a cogliere l'occasione ottenendo questo finanziamento. È ora in fase di completamento l'iter di autorizzazione paesaggistica, ma avvieremo sicuramente l'opera entro i primi sei mesi del prossimo anno, per andare quindi a rispettare i tempi di conclusione lavori previsti dal Pnrr".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA