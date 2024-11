Macomer, pastore in ospedale con l'addome squarciato

E' un giallo la vicenda di un servo pastore di 46 anni, di Illorai, che è rimasto ferito all'addome ieri a tarda in località S'Erbagusa, nelle campagne di Macomer. L'uomo, trasportato dal 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso, è in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente resta un mistero. Tra le ipotesi un infortunio sul lavoro, il pastore potrebbe essersi ferito con paletto in campagna, o lesioni provocate da terzi, ma le cause sono tutte da chiarire. L'uomo è arrivato in ospedale con un taglio netto all'addome che ha provocato un'eviscerazione. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Macomer che hanno effettuato un primo sopralluogo in attesa di poter sentire la vittima. Sul caso la Procura di Oristano ha aperto un fascicolo per lesioni.

