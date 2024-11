Ladri al Banco di Sardegna di Uri, rubata una cassaforte vuota

Irruzione notturna dei ladri nella filiale del Banco di Sardegna di Uri. Una banda di malviventi, almeno tre secondo gli investigatori dell'Arma, sono riusciti a entrare nella sede di via Vittorio Emanuele forzando una porta posteriore, non protetta dal sistema di allarme.

Hanno quindi preso una cassaforte, l'hanno caricata in auto e sono scappati indisturbati. Il forziere, però, secondo quanto appurato dai carabinieri intervenuti sul posto, ero vuoto. I militari hanno avviato le indagini e hanno acquisito i filmati registrati dall'impianto di videosorveglianza della banca per risalire agli autori del colpo.



