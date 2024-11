Inclusion Day, Ateneo Cagliari accoglie matricole con disabilità

Martedì 3 dicembre 2024, con inizio alle 16, nell'Aula Specchi, della facoltà di Studi Umanistici (via Is Mirrionis, 1 - Polo Sa Duchessa), si terrà la prima edizione dell'Inclusion Day, un evento promosso e organizzato dal SIA (Servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento) dell'Università di Cagliari in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

L'evento, promosso da Donatella Petretto, delegata del Rettore in materia d'integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità, nasce con l'obiettivo di accogliere le matricole con disabilità, con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali (BES), offrendo un momento di confronto per illustrare le opportunità, le tutele e i servizi a loro dedicati. Silvia Vinci, responsabile dell'Ufficio SIA, e Luciana Loi, tutor specializzata per la disabilità e i DSA, presenteranno i servizi offerti per supportare l'inclusione e l'apprendimento.

L'incontro vedrà inoltre la partecipazione di diverse figure professionali che racconteranno il lavoro di rete svolto all'interno delle facoltà per favorire l'inclusione: presidenti di facoltà, coordinatrici e coordinatori dei corsi di laurea, manager didattici, tutor dell'orientamento e rappresentanti del Centro Linguistico di Ateneo (CLA).

Un momento significativo sarà dedicato alle testimonianze dirette di studentesse e studenti che hanno vissuto percorsi inclusivi e di collaboratrici e collaboratori che hanno contribuito, attraverso attività di presa appunti e supporto allo studio, a garantire l'accessibilità e il diritto all'apprendimento.

Sarà possibile seguire l'evento anche in diretta streaming.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA