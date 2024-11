Cani 'con ddl aree idonee verso giusta transizione energetica'

"Il ministro Pichetto conosce molto bene il ruolo della Regione Sardegna nell'intesa che in sede di Conferenza Stato-Regioni gli ha permesso la definizione del decreto sulle aree idonee, sebbene quest'ultimo sia giunto purtroppo con un ritardo di due anni e mezzo, e sicuramente non per responsabilità dell'attuale giunta regionale". Lo dice l'assessore regionale dell'industria Emanuele Cani, replicando al ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto che ieri ha affermato che "spero che questa campagna in Sardegna trovi un punto di equilibrio".

"Il disegno di legge in discussione in Consiglio regionale, che contiamo possa avere il via libera la prossima settimana, va nella giusta direzione e darà modo alla Sardegna di contribuire in misura adeguata a una giusta transizione energetica - aggiunge - Siamo partiti con la revisione del piano energetico regionale fermo dal 2016, e non certo per motivazioni imputabili a questa Giunta ma perché la precedente amministrazione di centrodestra non ha mai provveduto a un suo adeguamento, creando un grande vuoto dal punto di vista della programmazione. È evidente che in sei mesi abbiamo già fatto più di quanto, a detta del ministro Pichetto, ci eravamo impegnati a fare".





