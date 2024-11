Calcio: Zanetti, tristi per il risultato ma il Verona ha reagito

Verona, ancora una sconfitta. Ma per il tecnico Zanetti è una sconfitta da cui si può ripartire.

"Siamo rammaricati, cercavamo una risposta a noi stessi: non mi sento di dire nulla ai ragazzi che hanno dato tutto. Abbiamo dato tutto, creato occasioni. Riportiamo a casa l'orgoglio".

L'immediato futuro: "Ancora ritiro? Non lo so - risponde il tecnico -, non è importante la mia posizione, ma è importante la squadra. La squadra ha dimostrato in questa settimana di volermi bene. Ho visto tanti giocatori che hanno fatto una grandissima partita, hanno dimostrato di poter avere un futuro per la squadra. Il Verona non è retrocesso, il campionato è ancora lungo: ci saranno altre partite".

"Rispetto alla gara con l'Inter la situazione - spiega - è psicologicamente diversa. I giocatori non sono tutti uguali: per alcuni il ritiro è una cosa assurda. Vengono da altre culture: mi chiedevano, mister perché siamo qui? Qualcuno poteva fare sicuramente di più. Ma non l'ha fatto di certo apposta".



