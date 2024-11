A Madrid 'Il tramonto del Pugilatore' con Paolo Angeli

Un dialogo musicale tra le sonorità della Sardegna e uno dei più emblematici giganti di Mont'e Prama, il tutto nella cornice del Museo Archeologico Nazionale di Madrid (Man): consisterà in questo 'Il tramonto del Pugilatore', concerto di Paolo Angeli previsto alle 18 nell'ambito delle iniziative concomitanti con la mostra provvisoria su questa scultura, da settembre e fino al prossimo gennaio ospite della capitale spagnola.

in questo appuntamento con il chitarrista, compositore ed etnomusicologo sardo i suoni ancestrali della sua isola "si mescoleranno in un paesaggio sonoro che suona come il vento, la terra, il mare, in un incontro con la sua voce antica".

Nell'occasione, Angeli darà spazio a musiche con testi di poeti sardi e anche agli ultimi suoi tre dischi, Jar'a, Rade e Níjar, ispirate da 'Nozze di Sangue' dello spagnolo Federico García Lorca.

"Un viaggio solitario è la cosa più bella che possa esistere", ha spiegato il musicista. "Affronti la tua intimità, il passare del tempo, la musica che ti appartiene. Per certi versi, non è molto diverso dal navigare tra isole diverse, tenendo conto delle onde, delle correnti e di tutti gli imprevisti che si verificano nelle esplorazioni costiere".

La mostra di Madrid sul 'Pugilatore' è stata organizzata grazie all'azione sinergica del Man, dell'ambasciata d'Italia in Spagna, della Fondazione Mont'e Prama e dell'Istituto Italiano di cultura.



