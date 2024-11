Todde, 'col Governo leale collaborazione, risultati si vedono' 

"Sono stati mesi complicati di confronto, ma sono felicissima del fatto che quando si ha leale collaborazione su questi temi, e posso garantire che c'è stata fino in fondo, poi i risultati si vedono e si possono ovviamente misurare". Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in occasione della firma dell'accordo per la programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il 2021/27, nel ringraziare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro per le Politiche di Coesione Raffaele Fitto.

Sulla logica della programmazione fatta, Todde ha voluto sottolineare che "noi vorremmo, da una parte, valorizzare quanto di buono è stato fatto, anche perché vorremmo uscire dalla logica del si cambia e si ricomincia da capo. No, si cambia e si mantiene quello che di buono è stato fatto, si porta avanti e si fa in maniera corretta per far vedere effettivamente il cambiamento, anche perché stiamo parlando di opere infrastrutturali che hanno necessità per essere realizzate di diversi anni di progettazione e di realizzazione".

"Abbiamo dato alla ripartizione territoriale una priorità e una componente importante - ha aggiunto la governatrice sarda - assicurare l'approvvigionamento idrico, investire sulle dighe, sulle interconnessioni sicuramente è stato uno dei temi che è stato considerato prioritario e poi abbiamo pensato di investire in maniera prioritaria, predominante, sull'edilizia popolare uno dei temi sostanziali sul deserto demografico che noi abbiamo, devo dire, con un trend che non è solo sardo, è il fatto di convincere i giovani e le famiglie a poter avere più stabilità e sicuramente la casa è uno dei temi importanti che anche una giovane epoca, che anche dei giovani che si affacciano alle prospettive di futuro devono affrontare e quindi questo sicuramente è un tema che abbiamo ritenuto importante". "E poi la nostra viabilità. Per tanto tempo le strade provinciali e le strade comunali sono state messe in secondo piano e quindi anche gli investimenti importanti sono stati rilevanti", ha concluso Todde.



Todde, 'col Governo leale collaborazione, risultati si vedono'

"Sono stati mesi complicati di confronto, ma sono felicissima del fatto che quando si ha leale collaborazione su questi temi, e posso garantire che c'è stata fino in fondo, poi i risultati si vedono e si possono ovviamente misurare". Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in occasione della firma dell'accordo per la programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il 2021/27, nel ringraziare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro per le Politiche di Coesione Raffaele Fitto. Sulla logica della programmazione fatta, Todde ha voluto sottolineare che "noi vorremmo, da una parte, valorizzare quanto di buono è stato fatto, anche perché vorremmo uscire dalla logica del si cambia e si ricomincia da capo. No, si cambia e si mantiene quello che di buono è stato fatto, si porta avanti e si fa in maniera corretta per far vedere effettivamente il cambiamento, anche perché stiamo parlando di opere infrastrutturali che hanno necessità per essere realizzate di diversi anni di progettazione e di realizzazione".

"Abbiamo dato alla ripartizione territoriale una priorità e una componente importante - ha aggiunto la governatrice sarda - assicurare l'approvvigionamento idrico, investire sulle dighe, sulle interconnessioni sicuramente è stato uno dei temi che è stato considerato prioritario e poi abbiamo pensato di investire in maniera prioritaria, predominante, sull'edilizia popolare uno dei temi sostanziali sul deserto demografico che noi abbiamo, devo dire, con un trend che non è solo sardo, è il fatto di convincere i giovani e le famiglie a poter avere più stabilità e sicuramente la casa è uno dei temi importanti che anche una giovane epoca, che anche dei giovani che si affacciano alle prospettive di futuro devono affrontare e quindi questo sicuramente è un tema che abbiamo ritenuto importante". "E poi la nostra viabilità. Per tanto tempo le strade provinciali e le strade comunali sono state messe in secondo piano e quindi anche gli investimenti importanti sono stati rilevanti", ha concluso Todde.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA