Sparò a compagna incinta in Brasile, arrestato a Olbia

Si trovava in Gallura da più di un anno e aveva preso la residenza a Budoni dopo essere andato via dal Brasile: un uomo di 37 anni, indiziato nel suo paese d'origine del tentato omicidio a colpi d'arma da fuoco della sua compagna, incinta, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile in collaborazione con il commissariato della polizia di Stato di Olbia.

I poliziotti hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Corte d'Appello di Sassari a seguito di un mandato di arresto internazionale nei confronti del brasiliano. L'uomo si trova adesso nella casa circondariale di Sassari a disposizione dell'autorità giudiziaria.



