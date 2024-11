Naufragio di migranti nel sud Sardegna, 22 in salvo 4 dispersi

È ancora poco chiara la dinamica del naufragio avvenuto oggi nel sud Sardegna, al largo di Capo Teulada. Da quanto si apprende, nella tarda mattinata una motovedetta dell'Esercito ha soccorso 11 migranti che stavano cercando di raggiungere la costa a nuoto. Sono stati loro, una volta in porto a Teulada, a raccontare di una o due imbarcazioni affondate e di persone, almeno quattro, disperse. Tutti sono stati poi affidati alle cure del personale medico dell'Esercito.

Nel frattempo sono scattate le ricerche in mare di quei migranti che, stando al racconto dei superstiti, sarebbero stati visti sparire tra le onde. In azione i mezzi aerei e navali di Guardia costiera, Vigili del fuoco e Guardia di finanza. Avviate anche le ricerche a terra, che hanno consentito di rintracciare altre 16 persone tra Cala Zafferano e il Poligono di Teulada. In totale, quindi, sono 27 i migranti salvati, tra cui tre donne e nessun minore.

