La nascita delle reti artificiali in un seminario a Cagliari

"Dal neurone biologico al deep learning: breve storia delle reti neurali artificiali" è il titolo del seminario organizzato dall'Università di Cagliari nel dipartimento di Fisica. L'appuntamento è servito per parlare della storia delle scoperte e delle invenzioni nel campo delle reti neurali artificiali, che hanno portato al Nobel per la Fisica 2024 gli scienziati John J. Hopfield e Geoffrey E.

Hinton.

Il docente di fisica applicata, Bruno Golosio, ha ripercorso alcune delle tappe più importanti delle scoperte e delle invenzioni che hanno consentito l'apprendimento automatico con reti neurali artificiali. Una sfida scientifica avvincente, a partire dai primi modelli matematici fino all'era attuale, in cui le reti neurali sono diventate uno strumento fondamentale, non solo per la comprensione dei processi cerebrali, ma anche per il machine learning e l'intelligenza artificiale.

"La storia delle reti neurali insegna l'importanza del sacrificio e della perseveranza nella ricerca scientifica e tecnologica - ha spiegato Golosio -: i progressi spesso non seguono un processo lineare e quello che inizialmente sembra un fallimento può gettare le basi per scoperte future. Non solo, mostra anche quanto sia cruciale il dialogo tra discipline diverse per giungere a una comprensione più profonda dei sistemi complessi, sia biologici che artificiali".



