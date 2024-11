Il libro è un diritto, a Cagliari siglato patto per la lettura

"Patto per la lettura" tra l'associazione italiana biblioteche (Aib) Sardegna e il sistema bibliotecario del Comune di Cagliari. L'iniziativa ha come obiettivo la promozione di eventi, iniziative e progetti che possano incentivare la lettura in tutte le sue forme. Anche per valorizzare il patrimonio culturale del territorio.

"Un passo importante verso la promozione della lettura - ha detto l'assessora comunale alla Cultura Maria Francesca Chiappe - perché quando si leggono i dati statistici che a livello mondiale fanno registrare il 47% di analfabeti e in Italia 70% di analfabeti funzionali, cioè che leggono e non sono in grado di riassumere quel che leggono, cresce la convinzione che stimolare l'amore per la lettura sin dalla giovane età possa contribuire in modo significativo alla crescita culturale e sociale della città".

Attraverso il patto si intende creare una rete territoriale per riconoscere l'accesso alla lettura come diritto di tutti. I punti chiave: rendere la pratica della lettura un'abitudine sociale diffusa e riconosciuta e promuovere, attraverso la lettura, l'apprendimento permanente. E ancora, avvicinare alla lettura i non lettori, con particolare riferimento alle famiglie in cui si registra un basso livello di consumi culturali. E poi i bambini sin dalla prima infanzia e i nuovi cittadini.



