Cagliari in cifre 2023, 350 pagine e 10 capitoli tematici

Un viaggio nel territorio e nelle dinamiche socio-economiche del capoluogo. Trecentocinquanta pagine e dieci capitoli tematici: è la 21/a edizione di "Cagliari in cifre 2023". Fra le novità di quest'anno anche il capitolo dedicato a "Territorio e ambiente" con informazioni sull'attività di inanellamento degli uccelli nel Parco regionale del Molentargius, un'iniziativa significativa per la conservazione della biodiversità locale.

Inoltre, a partire da quest'edizione, i dati sul turismo sono risultati di un'accurata elaborazione dell'Ufficio regionale di statistica, basati su dati ufficiali Istat e rielaborati dal Servizio Smart city e innovazione Comune di Cagliari, per fornire un quadro più chiaro e aggiornato del settore.

In linea con l'impegno per la tutela della privacy, i volti di eventuali soggetti fotografati, se riconoscibili, sono stati sostituiti con volti generati attraverso la tecnologia di intelligenza artificiale di Adobe Photoshop, garantendo così che non corrispondano a soggetti reali.



