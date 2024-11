Solo un ristorante sardo con 3 Cappelli nella guida Espresso

Il ristorante stellato Fuoco sacro del resort Petra Segreta a San Pantaleo, con lo chef Luigi Bergeretto, mantiene la posizione e resta l'unico in Sardegna insignito dei 3 Cappelli dalla guida dell'Espresso. Sono cinque invece le insegne premiate con i 2 Cappelli, due in più rispetto allo scorso anno, e tre quelle con 1 Cappello.

Conquistano i 2 Cappelli Fradis Minoris della Laguna di Nora, stella rossa e verde, che ne perde uno rispetto allo scorso anno; nuovo ingresso in guida per La Saletta di Alghero che con un exploit conquista direttamente il riconoscimento, mentre vengono confermati il ristorante Terra a Cagliari con lo chef Alessio Signorino, lo stellato Gusto By Sadler di San Teodoro, con il resident chef Andrea Besana e l'executive Claudio Sadler, e Pomata a Cagliari, con lo chef carlofortino Luigi.

Un Cappello infine ad Arieddas, il ristorante della Cantina Su Entu di Sanluri, entrato in guida lo scorso anno per la prima volta, che sale di mezzo punto, la new entry Blu di Golfo Aranci, chef Daniele Sechi, e Is Femminas di Maria Carta a Cagliari.

Entrano poi nella guida come citazione Su Carduleu di Abbasanta, il progetto di Roberto Serra e l'Hotel da Cesare di Maluentu, nell'Oristanese, di Leonardo Marongiu. Si aggiungono ai già citati a Cagliari I sarti del Gusto e Josto, lo stellato Confusion a Porto Cervo, Arke a Quartu Sant' Elena e Osteria Abbamele di Mamoiada.



