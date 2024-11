Sbarca a Olbia con 1 chilo di cocaina, arrestato 35enne

Aveva nascosto cento ovuli di cocaina, per un peso complessivo di un chilo, dentro tre calzettoni che teneva in un piccolo zaino a spalla: un 35enne di nazionalità nigeriana è stato arrestato al porto di Olbia Isola Bianca dai finanzieri del Gruppo di Olbia delle Fiamme gialle, con l'accusa di traffico di stupefacenti.

L'uomo era appena sbarcato dalla nave in arrivo da Civitavecchia. Senza auto, vestito in tenuta da lavoro in scarpe antinfortunistica e gilet arancione, stava cercando di confondersi tra gli operatori portuali, ma il suo atteggiamento e le risposte incerte e confuse date durante i controlli di sicurezza hanno insospettito i finanzieri che hanno deciso di effettuare un controllo con l'unità cinofila.

A segnalare la presenza della droga, circa un chilo in totale divisa già divisa in ovuli confezionati con il cellophane, sono stati i cani antidroga.

Il 35enne è stato arrestato e si trova ora nel carcere di Bancali a Sassari a disposizione dell'autorità giudiziaria.





