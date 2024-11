Gimbe, da 23% sardi consenso al Fascicolo sanitario elettronico

Solo il 23% dei cittadini sardi ha espresso il consenso alla consultazione del Fascicolo sanitario elettronico (Fse), "strumento cruciale per la digitalizzazione del Ssn". E' quanto emerge da un report presentato dalla Fondazione Gimbe in occasione del 19/o Forum Risk Management di Arezzo.

La media italiana è del 41%, la Sardegna è tra le ultime nella graduatoria guidata dall'Emilia Romagna con l'89%.

In particolare nell'Isola nel Fascicolo sanitario elettronico regionale sono disponibili ad oggi 14 tipologie documentali su 16 pari all'88% del totale dei documenti (media italiana 79%); la percentuale di servizi disponibili nel Fse attualmente è pari al 28%; al 31 agosto 2024, il 23% dei cittadini ha espresso il consenso alla consultazione dei propri documenti nel Fse da parte di medici e operatori del Ssn (media Italia 41%).

Tra giugno e agosto 2024, il 10% dei cittadini ha utilizzato il Fse nei 90 giorni antecedenti alla data di rilevazione (media Italia 18%); tra giugno e agosto 2024, il 100% dei medici di Medicina generale e dei pediatri di libera scelta ha effettuato almeno un'operazione sul Fse; al 31 agosto 2024, il 100% dei medici specialisti delle aziende sanitarie risulta abilitato all'utilizzo del Fse (media Italia 76%).



