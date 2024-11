Cagliari, pronti fondi per Bastione e mercato S. Benedetto

Mercato civico di San Benedetto e Bastione di Saint-Remy: con l'ultima variazione di bilancio sono ora a disposizione 1,8 milioni di euro (che si aggiungono al finanziamento regionale di 1,2 mln, per un totale di 3 milioni) per la riqualificazione della struttura di via Cocco Ortu e due milioni (Regione) per il restauro del monumento.

Fondi anche per la riqualificazione del cimitero di Pirri (700mila), di viale Sant'Avendrace traverse, 1,2 milioni, via Po rotatoria compresa, 666mila, la riconfigurazione del tracciato di via Campo Scipione, 600mila. Con i contributi della Regione potranno realizzarsi, insieme ai lavori al Bastione, anche la ristrutturazione del complesso sportivo di via degli Stendardi, 761mila, lavori di manutenzione del campo di calcio 'Gigi Riva' a Sant'Elia, 400mila; manutenzione e adeguamento del teatro di piazza Dettori, 400mila, sistemazione dell'area esterna ex asilo di via Schiavazzi, 300mila, manutenzione e messa in sicurezza dello stabile adibito a oratorio della parrocchia di San Sebastiano, 300mila, completamento dei lavori di Villa Muscas, 245mila, riqualificazione dello spazio esterno del complesso ex asilo di via Premuda, 200mila; ristrutturazione della parrocchia Beata Vergine della Salute (Poetto), 150mila, manutenzione ordinaria e straordinaria della parrocchia San Giuseppe (Pirri), 150mila ristrutturazione della parrocchia di San Benedetto (chiesa di Santa Lucia), 100mila, lavori di straordinaria manutenzione del tetto della chiesa di Sant'Elia, 50mila, riqualificazione del verde pubblico e adeguamento area incolta da dedicare alla figura di Aldo Moro, 50mila, ristrutturazione dell'immobile Centro Borgo Tre Mani, 400mila.

Le spese correnti, in incremento, sono destinate: al servizio di Igiene urbana, 1,6 milioni, per maggiori spese di energia elettrica e pulizie locali e stabili comunali 552mila, per contributi per le attività di cultura e spettacolo, 435mila, manifestazioni e attività sportive 300mila, contributi da destinare alle famiglie in difficoltà, 250mila, per l'incremento dello stanziamento riguardante il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, 150mila.

È stato approvato un emendamento presentato dalla maggioranza e condiviso dall'opposizione che comprende: la ristrutturazione del complesso sportivo via degli Stendardi, 1 milione, lavori di ristrutturazione del campo di calcio di via Schiavazzi, 600mila, riqualificazione dello spazio esterno ex asilo di via Premuda, 100.000,00, interventi per la messa in sicurezza delle vie cittadine, 1 milione, manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, 190mila, interventi di messa in sicurezza delle mura storiche in via Badas e della ex scuola Manno in via Lamarmora, 200mila.



