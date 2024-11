Brutale pestaggio dopo lite nel traffico, arrestato 18enne

Hanno aggredito un automobilista colpendolo con calci e pugni dopo una discussione per una precedenza, riducendolo quasi in fin di vita. I carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena hanno arrestato un 18enne.

Il ragazzo si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. Il fratello minorenne, invece, si trova in una comunità e nei suoi confronti potrebbe scattare un provvedimento.

I due, il 23 ottobre scorso, mentre transitavano a bordo di un'auto in viale Brigata Sassari a Quartu a un incrocio hanno avuto una discussione con l'automobilista, un 48enne, per un diritto di precedenza. Quando il 48enne è sceso dall'auto, il minorenne lo ha colpito con calci e pugni facendolo cadere a terra e provocandogli un violento trauma cranico. "Nonostante la vittima fosse priva di sensi - spiegano i carabinieri - entrambi i fratelli avrebbero continuato l'aggressione con ulteriori calci e pugni. La moglie dell'uomo, affetta da una grave patologia che le impediva di intervenire, ha assistito impotente alla scena e ha immediatamente allertato il 112".

Il 48enne è stato trasportato in codice rosso al Brotzu dove si trova ancora ricoverato nel reparto di rianimazione. I due fratelli sono stati rintracciati grazie alle indagini dei carabinieri che hanno visionato le immagini delle nuove telecamere comunali installate nella zona e grazie alle testimonianze raccolte sul luogo dell'episodio.

