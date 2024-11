A Palazzo Doglio di Cagliari tutta la magia del Natale

Un'immersione tra le atmosfere natalizie, fra decorazioni e luci e un calendario di iniziative per grandi e piccini a Palazzo Doglio, a Cagliari.

Dal Thanksgifting weekend all'allestimento dell'albero di Natale e il Meet Santa, la performance del Christmas Gospel, e una serie di eventi tra cui l'Elves Village e l'appuntamento a Teatro Doglio con "Mamma… l'aereo".

Per i buongustai le tradizionali cene festive firmate dallo chef Alessandro Cocco. Il 30 novembre partiranno, ogni fine settimana e fino a gennaio, i Winter drinks all'American Bar dove, dalle 12 alle 21, sarà possibile assaporare vin brulé, castagne e cioccolata calda con marshmallow.

Dal 29 novembre al 1 dicembre, il Teatro Doglio ospiterà il Lei Festival, con un filo conduttore, il gioco. Tra gli ospiti Umberto Galimberti.

L'8 dicembre, dalle 16, Babbo Natale accoglierà i più piccoli in un incontro magico, nella Corte Doglio, il Meet Santa. Junior Robinson e Lois Kirby accompagnate dal Black Soul Gospel Choir sono i protagonisti del Christmas Gospel di Teatro Doglio, il 14 dicembre. Il 15 sarà la volta dell'Elves Village, tra giochi e laboratori creativi a cura di Kids&Us. Dalle 9,30 alla Corte Doglio sarà allestita la 'casa degli elfi', Tra i laboratori creativi, i bambini prepareranno la letterina per Babbo Natale.

Il 21 dicembre il Giardino d'Inverno a tema natalizio trasporterà in un luogo incantato. Alle 18, il Teatro Doglio sarà messo in scena "Mamma…l'aereo", ispirata al classico film di Natale.

Si prosegue con la tradizionale cena della Vigilia il 24 dicembre seguita dal pranzo di Natale il 25 dicembre, firmati dallo chef Alessandro Cocco, che proporrà un menù ispirato alle tradizioni natalizie. Il 28 dicembre con il Candlelight al teatro Doglio, si potrà vivere un'esperienza musicale illuminata dalla luce di migliaia di candele, in un'atmosfera suggestiva.

Il 31 dicembre, Palazzo Doglio saluterà il nuovo anno con la Cena di Capodanno, seguita da musica dal vivo e il countdown nella Corte per accogliere il 2025.



