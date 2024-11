Svolta tecnologica per il pane sardo tradizionale senza glutine

Creare un sistema integrato e automatizzato per ridurre gli sprechi e migliorare la qualità dei prodotti senza glutine concentrandosi sui pani tradizionali sardi. E' l'obiettivo del progetto Aisac, (Analisi e ingegnerizzazione di sistemi alimentari complessi) promosso dall'Università di Cagliari in collaborazione con un consorzio di aziende con competenze specialistiche: lo Studio A Srl di Serramanna, specializzato in automazione industriale e progettazione di impianti produttivi avanzati, Mfm di Fonni, azienda leader nella produzione artigianale di prodotti senza glutine, e Porto Conte Ricerche di Alghero, con esperienza nel trasferimento tecnologico e nell'innovazione alimentare.

Domani, 27 novembre, nell'aula magna della Facoltà di Ingegneria in via Marengo, con inizio alle 10, l'Ateno ha organizzato un incontro con la Commissione di pilotaggio del progetto per discutere degli avanzamenti e degli obiettivi specifici della ricerca.

"Si punta a rivoluzionare la produzione della filiera cerealicola senza glutine attraverso l'applicazione di tecnologie Ict, Industria 4.0 e Machine learning", spiegano i promotori dell'iniziativa. L'Università di Cagliari, in particolare, è impegnata nello sviluppo di algoritmi avanzati per il controllo dei parametri produttivi e per l'ottimizzazione del processo, sfruttando tecnologie di Machine learning per garantire la qualità del prodotto.

Una filiera innovativa dedicata al gluten free, con un focus sui pani tradizionali sardi ad alto valore aggiunto come carasau, spianata e guttiau per rispondere alla crescente domanda dei consumatori verso questo tipo di prodotti. Il progetto punta inoltre a favorire un modello produttivo più efficiente e sostenibile, migliorando la gestione delle risorse e valorizzando i sottoprodotti della lavorazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA