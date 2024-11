Ripristinato il collegamento Sardegna-Corsica con Moby Zaza

Domani il viaggio inaugurale del collegamento tra Sardegna e Corsica dopo l'avaria al motore per il traghetto Giraglia di Moby. Lo annuncia la stessa compagnia di navigazione. In assenza di una nave piccola che possa garantire le corse in regime di continuità territoriale tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio, attualmente sospese, la società ha messo a disposizione una motonave più grande, la Moby Zaza, in grado di trasportare 1.450 passeggeri e 530 automobili. La tratta però non sarà quella solita Santa Teresa-Bonifacio, circa 30 minuti di navigazione, ma quella più lunga tra Golfo Aranci e Porto Vecchio, 4 ore di navigazione.

Moby ha già diffuso gli orari delle corse, una la mattina dalla Sardegna per la Corsica e il viaggio inverso la sera. Nei giorni feriali la Moby Zaza partirà alle 6.30 da Golfo Aranci e arriverà a porto Vecchio alle 10.30. Dallo scalo corso ripartirà alle 17 per arrivare a Golfo Aranci alle 21. Solo la domenica e i festivi le partenze sono alle 8 dalla Sardegna e alle 17 dalla Corsica.

