Sono ripresi i lavori in via Risorgimento a Pirri con un intervento che riguarda la riqualificazione urbana con il completamento del marciapiede, a partire dall'incrocio con via dei Carbonari.

Il cantiere porterà ad un miglioramento in termini di viabilità e soprattutto di sicurezza. "Iniziati una prima volta a febbraio del 2024, i lavori si sono dovuti fermare a causa della conclusione dell'appalto generale - ha spiegato la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca - L'amministrazione comunale si è impegnata in questi mesi a individuare le risorse necessarie per rifinanziarlo e questo ha permesso lo sblocco anche di via Risorgimento".

"Questo - ha aggiunto - è un segnale positivo che rappresenta un'altra promessa mantenuta. Da parte della Municipalità si trattava di una priorità. Via Risorgimento è una strada molto frequentata non solo dagli abitanti della zona, ma anche da chi nell'hinterland vuole raggiungere il centro di Pirri. Vedere un cantiere abbandonato a sé stesso per tutti questi mesi era una fonte di preoccupazione. Dopo un intenso dialogo e mediazione tra i residenti e il Comune, riusciamo a dare una risposta ai cittadini che attendono da anni un intervento per migliorare la sicurezza dei passaggi pedonali. Inoltre, sentiti i residenti, stiamo valutando con gli uffici delle soluzioni tecniche per risolvere alcune necessità emerse in merito ai passi carrai.

Siamo già al lavoro per altre situazioni critiche sempre relative alle strade e ai marciapiedi".



