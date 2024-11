Perfasdefogu è un laboratorio di longevità naturale

Il patrimonio di longevità e benessere della comunità di Perdasdefogu è stato al centro di una puntata di Geo su Rai3. Protagonisti Roberto Pili, medico, presidente della Comunità Mondiale della Longevità (CMdL) e di Ierfop e Donatella Petretto, psicologa e docente all'Università di Cagliari. L'intervista, condotta da Sveva Sagramola, ha offerto l'occasione per approfondire i risultati dello studio Perdas - People with Extreme Resources During Ageing in Sardinia: un progetto di ricerca innovativo che esplora i segreti di una vita lunga e in salute.

Si configura come un viaggio tra scienza e tradizione lo studio, condotto dalla comunità mondiale della longevità in collaborazione con l'Università di Cagliari, associazione Identità Ogliastrina e Comune di Perdasdefogu. Pone al centro dell'indagine tra i fattori biopsicosociali le caratteristiche comuni di personalità che permettono agli abitanti di Perdasdefogu di vivere a lungo, conservando un buon livello fisico, cognitivo ed emotivo.

"Il nostro obiettivo è capire come la combinazione di genetica, epigenetica, ambiente, stili di vita possa selezionare lo "Psicotipo longevo" che possa favorire un invecchiamento di successo", ha spiegato Roberto Pili. Il servizio ha evidenziato che se i "quattro fondamenti di una vita sana" su cui si basa l'approccio dello studio, alimentazione equilibrata, ambiente sano, vita attiva, relazioni sociali sono necessarie, sia indispensabile una tenace volontà di vivere una vita di scopo moralmente coerente ai propri valori. "Una delle lezioni più importanti che ci arrivano dai longevi di Perdasdefogu è l'importanza della volontà di vivere - ha rimarcato Pili - questa forza interiore, unita a una robusta integrità dell'io e a un codice morale ben radicato, è il motore che permette di affrontare le sfide quotidiane e di coltivare relazioni sociali e un senso di comunità".

Donatella Petretto ha poi spiegato che i risultati di questo studio saranno inseriti in programmi psicoeducazionali utili a diffondere stili di vita sani. "Dal laboratorio naturale di Perdasdefogu sono emerse conferme su quanto la volontà di vivere per perseguire obbiettivi coerenti ai propri valori morali sia quella spinta in più che permette di aumentare la durata della vita con una qualità e benessere straordinari", ha concluso Roberto Pili.



