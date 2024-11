Parte colpo di pistola in tribunale minori, carabiniere ferito

Stava lasciando il tribunale dei minorenni di Cagliari quando, prendendo la pistola in mano gli è partito un colpo che lo ha ferito a un polpaccio. E' accaduto questa mattina nel capoluogo sardo.

Secondo una prima ricostruzione il militare aveva accompagnato un magistrato nel palazzo che ospita il tribunale dedicato ai minori. Al momento di andare via dall'edificio ha preso la pistola ed è partito accidentalmente un colpo. L'uomo, che non è in pericolo di vita, è sotto choc per l'accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.



