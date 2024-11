Milano-Cortina: fiamma olimpica a Cagliari il 14 dicembre '25

Farà tappa anche a Cagliari la Fiamma olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Ad annunciarlo, il Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi italiani nel corso dell'evento di presentazione degli itinerari del viaggio della Fiamma olimpica e Paralimpica, che attraverseranno il Paese celebrando lo spirito italiano e unendo, con il passaggio di ogni singolo tedoforo, i territori e le comunità locali in un momento di straordinaria celebrazione nazionale.

L'appuntamento a Cagliari è fissato per il 14 dicembre 2025.

In Sardegna la Fiamma toccherà anche la città di Nuoro per poi ripartire, dopo Cagliari, alla volta di Palermo.

Ogni giornata di staffetta si concluderà con l'accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segna il culmine delle attività nel luogo della city celebration.

In occasione dell'arrivo della fiamma, Cagliari ospiterà spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali.



