In Sardegna 2200 dosi di vaccino contro virus sinciziale

Sono in arrivo in Sardegna oltre 2200 dosi di vaccino contro il virus sinciziale, da impiegare nella campagna di immunizzazione influenzale per l'annualità 2024-2025. Il vaccino sarà reso disponibile per la fascia d'età 0-2 anni. Lo fa sapere l'assessorato regionale della Sanità.

L'acquisto del medicinale fa seguito alla legge regionale 2 ottobre 2024 n.14 "Disposizioni urgenti in materia di immunizzazione passiva contro l'infezione da virus respiratorio sinciziale"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA