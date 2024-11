Dopo un anno di stop riprendono lavori su strada di Monte Pino

Sono stati consegnati dall'Anas alla ditta Vitali, i lavori sul lotto 1 della strada provinciale 38 bis, che collega Olbia con Tempio Pausania e i comuni dell'Alta Gallura, chiusa dal 18 novembre 2013 quando l'alluvione provocata dal ciclone Cleopatra fece crollare il ponte a Monte Pino, trascinando con se tre persone.

Il cronoprogramma annunciato a luglio dall'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, è stato dunque rispettato: "Come promesso questa estate, nel mese di novembre abbiamo appaltato i lavori. La vicenda di questa arteria stradale e annosa e non ha bisogno di proclami, ma di atti concreti". Sui lavori per la riapertura della strada pesa infatti un ritardo di un anno, determinato dalla risoluzione del contratto con la ditta Italiana Costruzioni che si era aggiudicata l'appalto dell'Anas, risultata poi del tutto inadempiente. La nuova impresa dovrà adesso spingere l'accelerazione e ultimare il lotto 1, i cui lavori ammontano a circa 5 milioni di euro, entro il 30 giungo 2025, data annunciata dall'assessore regionale Piu durante un sopralluogo al cantiere insieme con il commissario straordinario della Provincia di Sassari Giampiero Scanu, l'amministratore straordinario della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, il presidente della IV Commissione Urbanistica Roberto Li Gioi e i vertici dell'Anas.

Finora è stato ultimato circa il 60% dell'intero tracciato, che comprende le 10 opere più importanti e complesse, ossia il ponte crollato e gli attraversamenti idraulici. Manca da completare il corpo stradale che consentirà la riapertura per poi proseguire in parallelo con i vari miglioramenti e allargamenti della carreggiata. Il secondo lotto dei lavori, che ricadono sotto la competenza della Provincia, verranno ceduti sempre all'Anas tramite una convenzione che verrà siglata a breve e che prevede un importo delle opere pari a dieci milioni.

Sulla data definitiva della riapertura della strada provinciale 38 l'assessore Piu non si sbilancia. "Da sempre quando do una data è perché ho l'assoluta certezza che venga rispettata - ha dichiarato - per cui ancora non posso comunicarla, ma confido che a breve possiamo avere tutti un fine lavori certo".

"Oggi è un giorno molto importante - ha affermato il consigliere regionale M5s Roberto Li Gioì - ma quello ancora di più importante e significativo sarà quando taglieremo il nastro per l'inaugurazione della strada. Con Giampiero Scanu e Rino Piccinnu al timone della rinata Provincia Gallura e con la guida dell'assessore Antonio Piu siamo riusciti a data una grande spinta e accelerata".



