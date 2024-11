Con la moto contro camion alle porte di Cagliari, morto 55enne

Ancora morti sulle strade della Sardegna. Questa mattina in uno scontro tra una moto e un camion ha perso la vita un uomo di 55 anni. Efisio Pancrazio Saba, nato in Svizzera ma residente a Cagliari. L'incidente è avvenuto lungo la statale 554 a Quartucciu, alle porte di Cagliari.

La sua moto, una Honda 600 ha urtato un autoarticolato all'altezza del bivio di Quartucciu, vicino a un supermercato, nella città metropolitana di Cagliari. Da quanto si apprende inizialmente il camionista non si è accorto dell'impatto, procedendo per alcuni metri, fermandosi poco dopo per soccorrere il centauro. Il motociclista è stato sbalzato dalla sue ruote finendo sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il centauro ma non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche il personale Anas. La carreggiata in cui è avvenuto l'incidente all'altezza del chilometro 8,800 è stata chiusa al traffico che sta subendo forti rallentamenti.

Si tratta del quarto morto sulle strade sarde in quattro giorni, dopo i tre 17enni che hanno perso la vita nel fine settimana scorso.



