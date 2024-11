Comune Cagliari premiato ai Cresco Awards per progetto Svolta

Durante l'Assemblea Nazionale dell'Anci, Cagliari ha ricevuto un riconoscimento ai Cresco Awards - Città sostenibili, promossi da Fondazione Sodalitas. Il comune si è aggiudicato il premio nella categoria "Mobilità sostenibile", assegnato da Pirelli, per il programma Svolta, attivo dal 2017 al 2022 e nato con l'obiettivo di ridurre l'uso dell'auto privata negli spostamenti casa-lavoro e casa-studio, promuovendo invece mezzi di trasporto sostenibili e intelligenti.

Attraverso un sistema integrato di interventi e strumenti, sono state messe in campo misure sia infrastrutturali che incentivanti, per ridurre il traffico e l'inquinamento generato da circa 60.000 tra dipendenti pubblici e studenti universitari che ogni giorno si spostano in città. Uno degli elementi innovativi del programma è stato lo sviluppo dell'applicazione mobile Svoltiamo, progettata dal Centro di Ricerca sui Modelli di Mobilità (CRiMM) dell'Università di Cagliari. L'app monitora gli spostamenti sostenibili dei cittadini e premia i partecipanti con punti accumulabili per ogni chilometro percorso in bici, a piedi o con mezzi pubblici. I punti consentono di concorrere per ottenere buoni mobilità, incentivando concretamente il cambiamento delle abitudini di viaggio.

"Siamo orgogliosi di questo premio - commenta l'assessore Yuri Marcialis - che riconosce il nostro impegno per un futuro sostenibile. Ma non ci fermiamo qui: stiamo lavorando per rinnovare e rilanciare l'iniziativa, consapevoli che la mobilità sostenibile è una sfida cruciale per il miglioramento della qualità della vita nella nostra città. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno collaborato al successo di SVOLTA, dall'Università di Cagliari ai partner tecnici, fino ai cittadini che hanno partecipato attivamente. Questo premio è il simbolo di un percorso che vogliamo continuare insieme".



