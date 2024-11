Col cellulare alla guida, 705 multe a Sassari nel 2024 (+30%)

Aumenta il numero di automobilisti sassaresi sorpresi al cellulare mentre sono alla guida: dall'inizio dell'anno a oggi la polizia locale ha inflitto 705 sanzioni, il 30% in più rispetto all'intero 2023, quando le multe furono 457. Con questi numeri la distrazione alla guida si conferma la causa principale degli incidenti stradali, sia su scala nazionale, sia a livello locale: a Sassari ha inciso nel 91% dei sinistri registrati l'anno scorso.

La polizia locale ha così rafforzato i controlli sull'utilizzo del telefonino al volante, proseguendo anche con la campagna "Smartphone Zombie" contro l'uso dei cellulari mentre si attraversa la strada senza fare la dovuta attenzione: in questo caso sono 18 le sanzioni elevate nel 2024, 32 nel 2023.

Dall'1 gennaio gli agenti della Municipale sono intervenuti in 1.228 incidenti (1.330 nel 2023), di cui 606 con lesioni; tre mortali lungo strade urbane e uno, rilevato dai carabinieri, su strade statali per un totale di tre vittime; 74 infine, le persone investite.

Sempre nei primi dieci mesi del 2024 si è poi registrato un aumento delle sanzioni per tutti coloro che non indossano le cinture di sicurezza, condotta che non rappresenta una causa scatenante gli incidenti, ma che incide sulla gravità delle lesioni subite dai soggetti coinvolti nei sinistri: 309 le multe elevate contro 145 contestazioni in tutto il 2023.



