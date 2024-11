Civiltà nuragica e IA, esperti a confronto a Cagliari

"Civiltà nuragica e Intelligenza Artificiale: dalle pietre alle reti neurali" è il titolo della Conferenza internazionale organizzata dall'associazione La Sardegna verso l'Unesco, in programma il 29 novembre.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di esperti provenienti da tutto il mondo, presenti a Sa Manifattura di Cagliari per l'evento sul tema IA.

Un appuntamento che si propone, tra le altre cose, di offrire nuovi spunti di analisi e prospettive utili anche alla definizione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile della Sardegna. "La conferenza internazionale rappresenta uno dei momenti più importanti della vita dell'Associazione La Sardegna verso l'Unesco - spiega il presidente Pierpaolo Vargiu -. In questa edizione, la seconda dopo quella dello scorso anno, abbiamo voluto legare il tema dell'Intelligenza artificiale alla civiltà nuragica dando vita a un esperimento unico nel suo genere. Grazie alle nuove sfide legate all'innovazione e agli applicativi che esperti provenienti da tutto il mondo presenteranno il 29 novembre - conclude Vargiu - sarà possibile comprendere meglio le potenzialità dell'antica civiltà sarda per lo sviluppo futuro e la crescita economica della Sardegna".

I lavori - moderati da Barbara Carfagna, giornalista, autrice e conduttrice Rai - inzieranno con la presentazione del progetto EIA, Ecosistemi Innovazione Tecnologica di La Sardegna verso l'Unesco, introdotto e analizzato nell'occasione da Ivan Blecic e Massimo Deriu.

Il tema e lo stato dell'arte nell'intervento dal titolo "IA, il futuro è adesso" di Alberto Mattiello, business futurist esperto di innovazione tecnologica, autore, imprenditore e keynote speaker. E sempre di alta tecnologia e innovazione parlerà David Gallo, Ceo & Managing Director di ONE-O-ONE Games e di 101%. A seguire, in chiusura dei lavori della mattinata, l'intervento di Salvatore Piazza, Executive account manager di Google Cloud per il mercato Public Sector Locale.



