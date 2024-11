Calderone a Cagliari, 'donne più libere con il lavoro'

"Il mio impegno da ministra del Lavoro è quello di fare in modo che attraverso il lavoro le donne possano essere libere e soprattutto possano esprimere i loro talenti. Io credo che il lavoro delle donne sia prima di tutto un atto di giustizia sociale. Le donne devono poter lavorare, devono poter dare il loro contributo alla società in termini di positività, di impegno e anche di valorizzazione dei talenti".

Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone ospite di Coldiretti Donne Sardegna, che oggi ha consegnato a otto donne sarde il premio Feminas 2024, giunto all'ottava edizione.

La ministra ha ricevuto il riconoscimento perché "preparata, determinata e coraggiosa ha dato lustro alla sua isola trasmettendo grande capacità di visione strategica nell'incarico, più volte ricoperto, di presidente nazionale dei Consulenti del lavoro, suggellato poi dal prestigioso ruolo di ministra del Lavoro della Repubblica italiana", si legge nella motivazione.

"Nonostante i miglioramenti degli ultimi anni, ancora i livelli di occupazione femminile in Sardegna però sono più bassi che nel resto d'Italia - ha precisato Calderone nel suo discorso di ringraziamento - Noi siamo su questo fortemente impegnati, i dati ci dicono che c'è una importante inversione di tendenza in senso positivo sia per quanto riguarda l'occupazione giovanile nel suo complesso che nello specifico per l'occupazione femminile".

"Le donne hanno bisogno di supporti, c'è bisogno di politiche di conciliazione - ha concluso - Pensare che questo sia un tema solo da donne, è un modo per confinare le donne in un ruolo di subalternità rispetto a quelle che sono le scelte familiari".





