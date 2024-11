Le speranze del calcio sardo all'assalto del torneo delle regioni in Sicilia. Prima delle convocazioni, si comincia dagli allenatori: presentati ieri nella sede del Comitato Sardegna della FIGC-LND, i nuovi tecnici che guideranno le rappresentative di calcio a 11 in vista delle sfide in programma dall'11 al 18 aprile 2025 tra Taormina e Messina.

Le formazioni isolane saranno nel girone 1 con Umbria, Piemonte Valle D'Aosta e Toscana. Per la Juniores under 19 il mister sarà Giuseppe Cantara con William Mocci assistente tecnico. Per gli Allievi under 17 tecnico Riccardo Testoni, assistente Riccardo Mereu. Giovanissimi under 15: allenatore Massimo Malfitano, assistente Luca Lapa.

La rappresentativa femminile di calcio a undici sarà guidata da Fabio Cossu e dall'assistente tecnico M. Grazia Spanu. "Il Torneo delle Regioni - ha detto il presidente del Comitato Regionale Sardegna Figc Lnd Gianni Cadoni - è una vetrina fondamentale per il calcio dilettantistico e giovanile. La Sardegna si presenta con tecnici di alto profilo e una visione che punta non solo alla competitività, ma anche e soprattutto alla formazione umana e sportiva dei nostri ragazzi e ragazze.

Abbiamo uno staff consolidato che supporta tutte le squadre. È importante creare una comunione d'intenti tra tecnici anche nel momento della visione dei giocatori sui campi. Facciamo come ogni anno squadra tra di noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA