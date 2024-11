17enni morti in scooter, l'addio con rombo di moto e palloncini

Fiori bianchi sulle bare circondate da una folla commossa che già dal primo pomeriggio si è radunata all'esterno della chiesa della Beata Vergine di Valverde, a Iglesias, per dare l'ultimo saluto ad Aurora Marcia e Riccardo Lai, i due fidanzatini di 17 anni morti la notte tra sabato e domenica in un incidente stradale avvenuto sulla statale 130, alle porte della città. La comunità sconvolta dal dolore si è così stretta attorno ai familiari. Il sindaco Mauro Usai ha proclamato per oggi il lutto cittadino, con la chiusura delle scuole medie e superiori e le bandiere a mezz'asta negli uffici pubblici.

Troppo piccola la chiesa per accogliere tutti, così la messa è stata officiata all'aperto dall'arcivescovo emerito di Cagliari Arrigo Miglio, che nella sua omelia ha messo l'accento sulla perdita, ricordando la morte di Lazzaro e il miracolo di Gesù, che lo resuscitò dopo 4 giorni.

Conclusa la cerimonia funebre, gli amici delle due giovanissime vittime hanno voluto salutarli con il rombo di decine di scooter e moto e liberando in cielo dei palloncini bianchi. In città sulle epigrafi i messaggi di parenti, compagni di scuola e di tutti quelli che li conoscevano. "Giunga alle famiglie la mia vicinanza e il mio abbraccio fraterno - ha detto all'ANSA il sindaco Usai al termine dei funerali - E' stato un momento di forte cordoglio che ci ha permesso di riunirci come comunità".



