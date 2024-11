Tre feriti gravi in uno scontro sulla 131 dcn a Siniscola

Ennesimo incidente sulle strade sarde. Dopo questo fine settimana con tre morti, oggi si registrano tre feriti gravi. Tre veicoli si sono scontrati questa mattina nel restringimento sulla Statale 131 Dcn al km 96 in direzione Olbia, nel territorio di Siniscola. Per cause ancora da accertare due auto, una Volkswagen e una Lancia, sono rimaste coinvolte insieme ad un furgone Ford transit in un impatto a 3. Gravi 3 uomini di cui uno rimasto incastrato nel Ford Transit è stato estricato dalla squadra Vigili del Fuoco di Siniscola che è ancora a lavoro per la messa in sicurezza dei veicoli alla quale seguirà la bonifica dell'area dell'impatto.

Tre le ambulanze del 118 giunte sul posto oltre all'elisoccorso che ha trasferito l'uomo in condizioni più critiche all'ospedale di Sassari.

Sul posto è presente la polizia stradale per i rilievi e per la gestione del traffico che attualmente risulta bloccato in entrambe le direzioni



