Lavori Abbanoa sul potabilizzatore, interruzioni a Sassari

Per mercoledì 27 novembre i tecnici di Abbanoa hanno programmato due interventi di efficientamento che riguarderanno il potabilizzatore di Truncu Reale e contestualmente la sostituzione di un pezzo speciale in acciaio, del diametro di 800 millimetri, nella condotta adduttrice "Monte Oro - Ponte Rosello" in località Monte Oro nei pressi del torrino piezometrico. Nel potabilizzatore, invece, è in programma un intervento di risanamento sulla condotta di scarico dei clariflocculatori: sono le vasche dove avviene il processo di separazione delle impurità presenti nelle acque grezze. I lavori saranno eseguiti in contemporanea per concentrare le interruzioni in un'unica giornata.

I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano di chiusure per limitare quanto possibile le interruzioni.

In città è prevista la chiusura dell'erogazione dalle 7 alle 24 di mercoledì 27 nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna.

Nessuna interruzione nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca: Li Punti, San Giovanni, Sant'Orsola, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda, La Landrigga e Bancali.

Ci sarà invece la chiusura serale dell'erogazione dalle 18 alle 7 della mattina successiva nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari.

Stop all'erogazione dalle 20 alle 7 della mattina successiva nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca, alimentato solo parzialmente da Truncu Reale: Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA