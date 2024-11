In scali Olbia e Alghero 'Posto occupato' contro violenza donne

C'è un posto lasciato 'vuoto' per riempire le coscienze di consapevolezza nei confronti della violenza sulle donne: anche quest'anno le società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia, Sogeaal e Geasar, hanno aderito alla campagna "Posto occupato", inoltre le aerostazioni del nord dell'Isola, in accordo con Asseaerporti, si illumineranno di notte con il colore rosso per sensibilizzare l'opinione pubblica contro ogni forma di violenza, abuso e discriminazione in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre di ogni anno.

"Quel posto - spiegano i promotori dell'iniziativa - sarà riservato per sempre ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì: sarà un segno, un monito silenzioso, voce per chi non ha più voce, che suggerisce a tutti di non sottovalutare mai i segnali della violenza e non voltarsi mai dall'altra parte".

Il personale di entrambi gli aeroporti indosserà poi un nastro rosso, simbolo di rifiuto della violenza e solidarietà alle vittime. Lo scalo del Costa Smeralda ha ampliato le iniziative di sensibilizzazione intraprese negli ultimi anni, condividendo nei ledwall aeroportuali un video che vuole 'dire no' e 'mettere un punto' contro ogni forma di violenza, fisica e psicologica, sulle donne. Si tratta di un invito a incoraggiare le vittime a compiere il primo passo verso la libertà sporgendo denuncia. L'aeroporto, luogo di partenze, diventa in questo video un simbolo di 'ripartenza' verso un futuro non più caratterizzato dalla violenza.

Inoltre negli spazi esterni all'aerostazione è stata inaugurata una panchina rossa come simbolo della lotta contro la violenza maschile sulle donne.

Diverse le azioni simbolo organizzate anche all'aeroporto di Alghero: nella main hall dell'aerostazione, illuminata di rosso per l'occasione, è stata collocata una panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Accanto alla panchina, compare una descrizione accompagnata da un messaggio di solidarietà.



