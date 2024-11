Emanuele Frongia entra in consiglio nazionale Fipe-Confcommercio

Il presidente della Fipe regionale Emanuele Frongia entra nel consiglio nazionale dell'associazione dei pubblici esercizi. È il verdetto delle elezioni nazionali per il rinnovo del consiglio direttivo che hanno confermato alla guida della sigla Lino Enrico Stoppani.

"Per noi è un onore rappresentare la nostra isola - ha detto Frongia - parlo al plurale perché sarà, come sempre, un lavoro di squadra che sono convinto che porterà risultati nel corso dei prossimi cinque anni. Non è il risultato di un'azione individuale ma di gruppo. La Sardegna deve e può fare molto di più. Ci metteremo subito al lavoro per questo. Vogliamo lavorare anche su temi più tecnici come il rumore nei centri storici e la rigenerazione urbana, sulle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale applicata ovviamente al nostro settore. Siamo pronti e faremo come sempre del nostro meglio".



