Cagliari sulle montagne russe ma il punto a Marassi vale oro

Un punto nel primo dei due scontri salvezza a distanza di pochi giorni. E non era scontato perché contro le dirette concorrenti il Cagliari, a parte Parma, finora non ha raccolto molto. La testa è già a venerdì prossimo alla Domus contro il Verona. Obiettivo vittoria: il successo manca ormai da più di un mese. Ma intanto il Cagliari ha mosso la classifica e dato continuità al pari con il Milan. E soprattutto non ha consentito al Genoa di scappare via. Con il Genoa il Cagliari ha rischiato di perdere, ma ha anche cercato la vittoria. Proprio nel momento migliore, con Mina e compagni che sembravano padroni di Marassi, la squadra di Nicola ha subito il colpo del possibile ko.

Infilando due "classici" del calcio in pochi minuti: dopo il "gol fallito, gol subito" è arrivata anche la "rete dell'ex", Piccoli. Ma è una delle caratteristiche di questo Cagliari: rischia molto quando viene attaccato. Ma allo stesso tempo ha carattere e giocate per rimettere a posto le cose. Due peculiarità riscontrate in particolare nelle ultime due sfide: tranquillità mai, punteggio sempre in bilico. Ora Cagliari subito al lavoro per una partita che può significare molto: il Verona in classifica è avanti di una lunghezza e vincere significherebbe sorpasso.

L'Hellas arriva da una sconfitta pesantissima con l'Inter: potrebbe essere tramortito. Ma potrebbe essere anche molto arrabbiato. Cagliari in cerca di equilibrio: Nicola deve ancora trovare una formula per valorizzare la contemporanea presenza in campo di Gaetano e Marin senza avere ripercussioni quando gli avversari ripartono. In porta il mister sembra avere già deciso: non è stata solo una giornata di stop per ritrovare tranquillità, anche con il Genoa Scuffet è rimasto in panchina.

Fiducia a Sherri, quasi sicuramente anche con il Verona.



