Cagliari, corso di formazione in Psicologia delle emergenze

Il comune di Cagliari, nell'ambito della pianificazione della piena operatività della Colonna mobile Anci, promuove un corso di formazione in materia di "Psicologia delle emergenze", rivolto a circa 80 dipendenti comunali provenienti da diversi settori strategici dell'amministrazione.

Il percorso formativo, organizzato dal servizio di Protezione civile del comune e tenuto da un'esperta psicologa, mira a fornire ai partecipanti competenze specifiche per gestire le situazioni di emergenza con un approccio professionale e integrato. L'iniziativa coinvolge personale in forza a diversi servizi, dai lavori pubblici ai servizi sociali, dalla polizia locale alla cultura, confermando l'importanza di una risposta sinergica e trasversale nei casi di crisi.

Il corso si articola in 4 giornate di formazione. In programma oggi, lunedì 25, domani, martedì 26, mercoledì, 27 novembre, e mercoledì, 4 dicembre 2024, ciascuna della durata di 4 ore (dalle 9 alle13), si svolge a Palazzo Bacaredda.

La formazione in "Psicologia delle emergenze" rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare la preparazione e la resilienza dell'Amministrazione comunale nell'affrontare situazioni critiche, mettendo al centro la gestione del fattore umano. Questo tema riveste un ruolo cruciale nella capacità di coordinamento e intervento della Colonna mobile Anci, uno strumento operativo indispensabile per garantire il supporto alle comunità colpite da eventi avversi.



