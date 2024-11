Alopecia Areata Day, consulti gratuiti al San Giovanni di Dio

Torna l'evento "Alopecia Areata Day" al San Giovanni di Dio dove gli specialisti della Dermatologia dell'Aou di Cagliari, diretti dalla professoressa Laura Atzori, venerdì 29 novembre daranno informazioni sulla malattia ed effettueranno consulti gratuiti, senza prenotazione, dalle 15 alle 18 in via Ospedale 46 (ingresso secondario nel vicoletto).

L'alopecia è una patologia autoimmune che colpisce gli annessi piliferi portando ad una progressiva scomparsa di capelli e peli su tutto il corpo. "Al San Giovanni di Dio - dice ilvia Sanna, referente dell'ambulatorio dedicato - ci occupiamo da tanti anni di questa patologia e abbiamo la possibilità di poter prescrivere nuove terapie".

La Dermatologia aderisce alla campagna nazionale di prevenzione sull'alopecia, organizzata dall'associazione pazienti "Alopecia and Friends", con attività di informazione e consulto insieme al supporto dell'associazione che cura l'accoglienza dei cittadini durante la giornata.



