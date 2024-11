Al Teatro Massimo allestimento contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne il Teatro Massimo di Cagliari e lo Ied di Cagliari insieme per lanciare un messaggio di sensibilizzazione su un tema sempre più urgente: la violenza di genere, una piaga che non accenna a diminuire e che assume, a ogni giorno che passa, una dimensione sempre più preoccupante.

Da lunedì 25 novembre e sino a sabato 30, la vetrina del Teatro su viale Trento 15, accoglie l'allestimento audio visivo "Donna".

Il tema dell'allestimento nasce dalle parole della canzone di Enzo Gragnaniello interpretato da Mia Martini, nel 1989. Un uomo, che scrive delle parole profondissime, un messaggio che arriva come un pugno allo stomaco e che dopo 35 anni descrive con lucidità disarmante una situazione che non è mai cambiata.

Una lettura quasi contemporanea delle troppo numerose notizie di cronaca, sui continui sopprusi che le donne sono ancora costrette a subire.

Il messaggio è quello dello slogan di quest'anno della giornata: Unite! Safety, everywhere and Always.

Unite, Al sicuro, ovunque e sempre.

L'abito è stato progettato da Francesca Seu, diplomata l'anno scorso in Fashion Design allo Ied. L'allestimento è a cura di Massimo Noli e Nicola Frau, coordinatori del corso triennale in Fashion Design.



