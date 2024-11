Serie A: Genoa-Cagliari 2-2

Si infrange nel finale dal dischetto il sogno dei tre punti in casa, mai conquistati quest'anno, per il Genoa, che chiude con il Cagliari sul 2-2 dopo aver rimontato il vantaggio iniziale di Marin dagli undici metri con le reti di Frendrup e Miretti. A fissare il punteggio finale ancora su rigore Piccoli. Sfida che segnava il debutto di Vieira sulla panchina del Grifone, salutato da uno striscione di benvenuto con la Nord che ha voluto ricordare anche l'esonerato Gilardino, ma che ha visto tra i protagonisti il Var ed un arbitro, Sozza, che non ha convinto del tutto. Come nel finale quando dopo aver estratto il rosso per espellere Viola è stato richiamato al monitor cambiando il colore del cartellino. Già dopo pochi minuti Var protagonista, richiamando Sozza per un intervento di mano di Thorsby in area genoana dopo un colpo di testa di Mina. Rigore e vantaggio per gli ospiti grazie a Marin. Un Cagliari che aveva ritrovato proprio Mina in difesa e con Piccoli punta centrale nel 4-2-3-1 disegnato da Nicola. Vieira, alla prima in Italia da tecnico, disegna un Genoa nuovo e cambia spesso lo schema tattico partendo con un 4-3-3, con Bani e Maturro centrali e Miretti e Zanoli alti per dare sostegno a Pinamonti. Nel corso della gara si difende anche con due giocartori davanti alla difesa ma cerca sempre di andare all'attacco con più uomini possibili. Ha ragione lui, il Genoa domina per lunghi tratti con bei fraseggi e palla a terra, invece dei lanci lunghi visti fino a oggi, e il pubblico apprezza. Gara dai ritmi alti tra due formazioni alla ricerca di punti importanti per provare ad allontanarsi dalla zona calda. Sfida a viso aperto con il vantaggio del Cagliari dopo 8' e il pareggio che arriva già al 12' con Frendrup che raccoglie un pallone in area dopo una spizzicata di Thorsby. Entrambe vogliono i tre punti e non si nascondono. Ne nasce una sfida piacevole e ricca di occasioni con alcuni duelli come quello tra Piccoli e Matturro e soprattutto tra Gaetano e il portiere del Genoa Leali. Genoa pericoloso con Miretti, diagonale di poco a lato e risposta degli ospiti con Mina di testa ma alto. Poi Zanoli e Piccoli fanno sussultare le rispettive tifoserie sino al recupero quando Leali si oppone ad una girata di Gaetano salvando l'1-1. Nessun cambio negli spogliatoi. E squadre che riprendono il gioco sempre cercando il gol. Subito Genoa con Miretti e un diagonale che Sherri devia in corner, dalla parte opposta Leali ipnotizza Gaetano libero davanti alla porta bloccando la conclusione in due tempi. Un minuto dopo il Genoa ribalta il risultato iniziale grazie alla coppia Thorsby-Miretti. Il norvegese dal fondo sulla destra mette in mezzo per l'Under 21 che gira un perfetto diagonale rasoterra regalando il vantaggio ai suoi. Pinamonti legittima il tutto al 24' e al 33' trovando però sempre Sherri pronto. A quel punto Vieira si copre tenendo le ali basse per una sorta di 4-5-1. A cinque dalla fine Martin si scontra con Piccoli cercando di respingere in area. Sozza indica il dischetto senza nemmeno andare al monitor ma dalle immagini la decisione appare molto generosa. Piccoli però non si fa deconcentrare dalle proteste dei padroni di casa e segna riportando il risultato in parità. Nel finale una conclusione dei padroni di casa trova la deviazione di Viola con un braccio al limite ma Sozza indica gli spogliatoi tra le proteste dei padroni di casa.

