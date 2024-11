Calcio: Nicola, 'il pareggio è il risultato più giusto'

Secondo pareggio consecutivo per il Cagliari dopo quello conquistato in casa con il Milan. Una gara non semplice recuperata con un rigore di Piccoli nel finale.

"Sapevamo perfettamente, come lo sapeva il Genoa, che sarebbe stata una partita tosta e dal nostro punto di vista significava incontrare un campo notoriamente impegnativo anche dal punto di vista emotivo - ha spiegato il tecnico Nicola -. Oggi erano tutti concentrati per il nuovo allenatore quindi sapevamo che avremmo incontrato una squadra aggressiva ma abbiamo mantenuto la lucidità per raggiungere il pareggio e portare a casa dei punti. Credo che il pari nei numeri della gara sia un risultato giusto. Per chi come noi lotta per determinate posizioni se certe partite le perdi così sembra sia tutto da buttare. Oggi invece l'abbiamo pareggiata e non c'è stato nulla di sbagliato.

Purtroppo nel nostro momento migliore dovevamo essere più determinati e cattivi e invece subito dopo aver sbagliato il nuovo vantaggio lo abbiamo subito e in questo non siamo stati molto abili" .

Un Cagliari che ancora una volta ha subito almeno due gol.

"Ma se si guarda la classifica prendendo in considerazione le squadre interessate nella lotta per non retrocedere quello di subire tanti gol è un problema generalizzato. Da parte nostra dobbiamo migliorare per non fa trovare con troppa facilità il gol agli avversari".

Un punto comunque importante quello raccolto al Ferraris nonostante il successo manchi ormai da cinque partite. "Questa squadra ha margini di miglioramento dai miei punti di vista e per questo bisogna continuare a lavorare con continuità. Per fortuna adesso non avremo più soste sino a marzo. Il fatto che non si vinca da cinque gare è compensato dal fatto che facciamo comunque punti. Dall'undicesima in giù non so quante squadre abbiano vinto molte partite. L'unica strada è quella di rispondere presente a livello caratteriale perché sappiamo benissimo che il campionato che dovremo fare sarà difficile.

Oggi si poteva vincere ma potevi anche perdere e questo vale per qualsiasi squadra perché è un campionato molto competitivo".





