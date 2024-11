Ragazza investita sulle strisce a Cagliari, sempre gravissima

E' stato deferito alla Procura di Cagliari per il reato di lesioni stradali l'82enne che questa mattina ha investito sulle strisce pedonali la studentessa di 17 anni, ricoverata in fin di vita al Brotzu. All'uomo è stata immediatamente ritirata la patente dagli agenti della polizia locale.

L'incidente è avvenuto verso le 8 in viale Colombo, all'altezza di piazza Paolo VI. La ragazza stava attraversando la strada quando è stata investita da una Fiat Panda condotta da un cagliaritano di 82 anni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un'automedica e un'ambulanza del servizio 118.

Dopo le prime cure sul posto, la ragazza è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso del Brotzu. Le sue condizioni sono giudicate da subito molto critiche. Ora lotta tra la vita e la morte, i medici stanno facendo di tutto per salvarla.

Il conducente dell'auto si è fermato immediatamente per prestare soccorso. La polizia locale di Cagliari, giunta sul luogo dell'incidente, ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.



