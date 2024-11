Molestie a ragazze in centro a Cagliari, arrestati 2 giovani

Molestie in centro a Cagliari a una ragazza: due giovani di origini algerine, richiedenti asilo, sono stati arrestati dalla polizia di Stato. Sono ritenuti responsabili di tentata rapina, violenza sessuale e lesioni in concorso.

I due, di 26 e 28 anni, l'11 novembre scorso, in stato di alterazione alcolica, nei pressi di via Azuni, al culmine di una serie di comportamenti molesti che avevano suscitato il panico tra diverse adolescenti, si sarebbero resi protagonisti di un'aggressione nei confronti di una diciottenne, intervenuta in soccorso di un'amica alla quale i due avevano rivolto delle pesanti avances.

Il ventottenne algerino, in particolare, aveva colpito la giovane cercando anche di strapparle una collana, mentre il ventiseienne, approfittando della situazione, le aveva palpato il seno.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti di entrambi i soggetti. Il ventiseienne, subito rintracciato in poco tempo, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e trasferito al carcere di Uta, mentre il ventottenne, che nel frattempo si era reso irreperibile, è stato sottoposto alla misura della custodia in carcere emessa dal Gip di Cagliari su richiesta della Procura della Repubblica, dopo essere stato catturato a Trinità d'Agultu, in una struttura d'accoglienza.



