Detenuto tenta di togliersi la vita a Uta, salvato dal medico

Tragedia sfiorata oggi nel carcere di Uta, dove un detenuto di 27 anni, cagliaritano, ha tentato di togliersi la vita impiccandosi. Lo rende noto la presidente di Socialismo Diritti Riforme Odv, Maria Grazia Caligaris.

A scongiurare il peggio è stato il medico del 118 immediatamente intervenuto su segnalazione dell'agente della polizia penitenziaria in servizio, allertato dai compagni di cella.

Al momento del tentativo di suicidio il giovane era solo in cella. Ora è ricoverato in ospedale. "Il gesto, aldilà delle motivazioni che hanno indotto questo ragazzo a compierlo, richiama con forza l'attenzione dell'opinione pubblica - osserva Caligaris - sulla condizioni di vita all'interno della Casa Circondariale Ettore Scalas che registra la presenza di 765 detenuti (28 donne) a fronte di 550 posti disponibili e una forte carenza di agenti penitenziari. Ciò rende ancora più importante la presenza dei medici del 118 la cui permanenza a Uta però viene messa costantemente in forse da progetti di ridimensionamento del personale sanitario".



