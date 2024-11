Una ragazza di 17 anni è stata investita questa mattina in viale Colombo a Cagliari: è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale da un'ambulanza del 118. Ora è in Rianimazione in fin di vita.

L'incidente risale alle 8, la giovane stava andando a scuola al Liceo scientifico Alberti. Ancora da stabilire la dinamica: sul posto la Polizia locale per i primi rilievi.

La ragazza è stata investita da un'utilitaria: alla guida un pensionato.



