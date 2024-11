Vento forte e mare mosso, salta una corsa Livorno-Olbia

Disagi per i viaggiatori a causa del forte vento e il mare molto mosso. Ieri il traghetto Moby da Livorno per Olbia è rimasto fermo in banchina a casa della proibitive condizioni meteo marine ma dovrebbe ripartire regolarmente oggi dal porto toscano. Partenze regolari, invece per le corse diurne e notturne di oggi sempre sulla tratta Olbia-Livorno.

E' andata un po' meglio ai passeggeri della nave che è partita ieri da Genova e che sarebbe dovuta attraccare questa mattina a Porto Torres: a causa dell'intenso moto ondoso e del maestrale che sta soffiando oltre gli 80 km/h, il traghetto Moby ha fatto rotta verso Olbia navigando a est della Corsica.

Arriverà nel porto gallurese nel pomeriggio.

Nel collegamento inverso, invece, si registra solo qualche ritardo per la nave partita da Porto Torres verso lo scalo ligure.



