Un altro pedone investito da un'auto a Sassari

Un uomo di 80 anni è stato investito da un'auto poco dopo le 13 ed è ora ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata con diversi traumi.

Il pensionato è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada in via Pascoli, all'incrocio con via Grazia Deledda.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, sul posto sono arrivati l'ambulanza del 118, che ha trasportato l'anziano al pronto soccorso, e la Polizia locale per i rilievi del caso.

È il secondo pedone investito in pochi giorni a Sassari.

Mercoledì in viale Mancini è stato travolto da un'auto l'ex assessore regionale Andrea Prato, mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Prato ha perso subito conoscenza, i medici della Neurochirurgia Aou lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico alla testa e si trova tuttora ricoverato in Rianimazione, tenuto in coma farmacologico.



